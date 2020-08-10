В казахстанском футбольном клубе назвали причину смерти 34-летнего главного тренера

О трагедии 9 августа сообщила пресс-служба «Арарата». Тренеру было 34 года. При этом сообщалось, что Касабоглян переболел коронавирусом, но смерть наступила не из-за инфекции. Причиной смерти называлась остановка сердца.

В «Академии Оңтүстік» подтвердили, что у тренера были проблемы с сердцем — у него закупорился тромбом сосуд, что привело к остановке сердца. Отмечается, что на время карантина Касабоглян поехал в Алматы «подлечиться», а работа осуществлялась дистанционно.

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При этом в клубе опровергли информацию о том, что Левон переболел коронавирусом. «Он прошел тестирование вместе с командой. Результаты всех тестов были отрицательными», — рассказали в академии «Sputnik Казахстан».

В 2006 году Касабоглян выступал в составе клуба «Арарат». После завершения спортивной карьеры перешел на тренерскую работу в Казахстане.

Касабоглян возглавил шымкентский клуб «Академия Оңтүстік» зимой. Ранее воспитанник «Пюника» работал детским тренером на родине и в Казахстане, а также тренировал сборную Армении до 15 лет.