«Мне есть что доказывать». Футболист сборной Казахстана объяснил смену клуба в КПЛ

Сезон форвард сборной Казахстана начинал в карагандинском клубе, но ушел в июле. В трех матчах КПЛ-2020 за «горняков» он забил один гол — в ворота «Кайрата» (1:0), за который выступал с 2016 по 2017 год.

— Бауыржан, рады видеть Вас в «Таразе». Почему выбрали именно наш клуб?

— Так сложилась ситуация, что в карагандинском «Шахтере» мне дали понять, что не хотят видеть в команде и что, по всей видимости, придется расставаться и искать другие варианты. Это трансферное окно было коротким, и нужно было быстро принимать решение. А в «Таразе» я увидел заинтересованность и доверие. Интерес был взаимным, и это был главный фактор.

— Первые впечатления по приезде?

— Каждый год приезжали в Тараз, иногда два раза, так что многое знакомо. Понравилось, что здесь есть хорошая база, натуральное поле — это преимущество клуба. Плюс добродушная атмосфера в команде. Приняли меня по-свойски. Думаю, дальше будет лучше.

— Чего бы вы хотели добиться с клубом?

— Для меня самое главное — играть, забивать и побеждать. Хотел бы расти вместе с командой, также хотел бы играть за сборную, и мне есть что доказывать. Думаю, если будут победы, то все у нас получится. Я верю в «Тараз», потому я здесь.

— Что бы пожелал болельщикам?

— Сейчас сложный момент в футболе, и очень жаль, что мы играем без болельщиков. Для меня это потеря эмоций и поддержки. Но надеюсь, что ситуация с пандемией стабилизируется и вскоре стадионы снова будут заполнять болельщики. А пока я желаю фанатам команды терпения.