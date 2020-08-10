Первый трансфер «Астаны» и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ
9 августа закрылось летнее трансферное окно в Казахстане. О последних переходах игроков рассказывает корреспондент Vesti.kz.
9 августа закрылось летнее трансферное окно в Казахстане. О последних переходах игроков рассказывает корреспондент Vesti.kz.
«Астана» на флажке отметилась приглашением первого новичка за летнее межсезонье, не считая вернувшихся из аренды футболистов. Им стал 26-летний сербский защитник Урош Радакович, которого северяне до конца года арендовали с правом выкупа у пражской «Спарты». Прошедший сезон легионер провел в аренде в российском «Оренбурге», в котором был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. В июле рыночная стоимость Радаковича, по данным Transfermarkt, выросла с 950 тысяч евро до одного миллиона.
При этом столичный клуб отправил в аренду в «Кайсар» 20-летнего игрока молодежной сборной Казахстана Динмухамеда Кашкена. Кроме того, кызылординцы перед стартом в Лиге Европы подписали бывшего 31-летнего сербского полузащитника «Каспия» Александра Станисавлевича. Наверное, главный тренер «волков» Стойчо Младенов хотел бы видеть в команде более сильных исполнителей, но в условиях нынешнего кризиса особо выбирать не приходится.
Состав «Окжетпеса» пополнили 27-летний украинский легионер Тарас Бондаренко и 25-летний казахстанский защитник Григорий Сартаков. Последнего вряд ли можно считать серьезным усилением, так как в последние сезоны был лишен игровой практики
«Шахтер» заключил соглашение с 25-летним российским полузащитником Сосланом Такуловым. В то же время из карагандинского клуба в «Тараз» перешел 28-летний казахстанский форвард Бауыржан Турысбек.
Вдобавок в расположение таразцев вернулся 28-летний французский нападающий тоголезского происхождения Серж Ньюадзи, который нынешний сезон начинал в «Каспии». В целом неплохое пополнение в атакующей линии получили южане.
Минувшей зимой «Каспий» покинул 35-летний
30-летние
Интересно, что из всех казахстанских клубов только «Ордабасы» никак не проявил себя в летний период дозаявок. Более подробно о других переходах можно узнать здесь.
Отметим, что
Руслан Ошуров