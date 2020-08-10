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14:33 (мск), источник: Vesti.kz

Первый трансфер «Астаны» и новички участника еврокубков. Обзор последних переходов в КПЛ

9 августа закрылось летнее трансферное окно в Казахстане. О последних переходах игроков рассказывает корреспондент Vesti.kz.

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«Астана» на флажке отметилась приглашением первого новичка за летнее межсезонье, не считая вернувшихся из аренды футболистов. Им стал 26-летний сербский защитник Урош Радакович, которого северяне до конца года арендовали с правом выкупа у пражской «Спарты». Прошедший сезон легионер провел в аренде в российском «Оренбурге», в котором был одноклубником хавбека сборной Казахстана Исламбека Куата. В июле рыночная стоимость Радаковича, по данным Transfermarkt, выросла с 950 тысяч евро до одного миллиона.

Астана (Нур-Султан)

При этом столичный клуб отправил в аренду в «Кайсар» 20-летнего игрока молодежной сборной Казахстана Динмухамеда Кашкена. Кроме того, кызылординцы перед стартом в Лиге Европы подписали бывшего 31-летнего сербского полузащитника «Каспия» Александра Станисавлевича. Наверное, главный тренер «волков» Стойчо Младенов хотел бы видеть в команде более сильных исполнителей, но в условиях нынешнего кризиса особо выбирать не приходится.

Казахстанская Премьер-Лига

Состав «Окжетпеса» пополнили 27-летний украинский легионер Тарас Бондаренко и 25-летний казахстанский защитник Григорий Сартаков. Последнего вряд ли можно считать серьезным усилением, так как в последние сезоны был лишен игровой практики из-за травм. Скорее всего, для него это новый шанс реанимировать карьеру. А вот украинец должен помочь кокшетаусцам.

«Шахтер» заключил соглашение с 25-летним российским полузащитником Сосланом Такуловым. В то же время из карагандинского клуба в «Тараз» перешел 28-летний казахстанский форвард Бауыржан Турысбек.

Кайрат (Алма-Ата)

Вдобавок в расположение таразцев вернулся 28-летний французский нападающий тоголезского происхождения Серж Ньюадзи, который нынешний сезон начинал в «Каспии». В целом неплохое пополнение в атакующей линии получили южане.

Минувшей зимой «Каспий» покинул 35-летний российско-казахстанский полузащитник Кирилл Шестаков, известный также по выступлениям за «Кайрат», «Актобе» и другие клубы премьер-лиги. Но летом он снова был дозаявлен за новичка КПЛ.

30-летние экс-игроки «Иртыша» Руслан Есимов и Никита Калмыков не смогли найти клубы в премьер-лиге. В итоге первый продолжит карьеру в «Экибастузе» из первой лиги, а второй — в «Аксу» из второй лиги. Кстати, за «Аксу» будут играть и другие воспитанники павлодарского футбола. Команда, между прочим, ставит перед собой задачу квалифицироваться в первую лигу по итогам нынешнего сезона.

Интересно, что из всех казахстанских клубов только «Ордабасы» никак не проявил себя в летний период дозаявок. Более подробно о других переходах можно узнать здесь.

Отметим, что премьер-лига должна была возобновиться 3 августа, но в итоге рестарт сезона снова отложили.

Руслан Ошуров  

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