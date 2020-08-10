Казахстанский футбольный клуб после смерти 34-летнего главного тренера назначил нового
Новым главным тренером «Академии Оңтүстік» назначен 43-летний казахстанский специалист Куаныш Каракулов, сообщает KazFootball.kz.
Новым главным тренером «Академии Оңтүстік» назначен 43-летний казахстанский специалист Куаныш Каракулов, сообщает KazFootball.kz.
Каракулов — воспитанник шымкентского футбола. В бытность футболистом выступал за шымкентские «Жигер», «Ордабасы», алматинский ЦСКА-«Кайрат», «Атырау», «Окжетпес», «Кайсар» и «Гефест». Всего в
В начале 2014 года работал главным тренером, затем тренером «Ордабасы». В середине 2016 года пополнил тренерский штаб «Махтаарала», а в конце года был назначен главным тренером, где проработал до июля 2018 года. В прошлом году был назначен тренером «Академии Оңтүстік М».
9 августа стало известно, что главный тренер «Академии Оңтүстік» Левон Касабоглян скончался на 35-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.
Первая лига должна была стартовать 4 апреля, но