Казахстанский футбольный клуб после смерти 34-летнего главного тренера назначил нового

Каракулов — воспитанник шымкентского футбола. В бытность футболистом выступал за шымкентские «Жигер», «Ордабасы», алматинский ЦСКА-«Кайрат», «Атырау», «Окжетпес», «Кайсар» и «Гефест». Всего в премьер-лиге провел 372 матча и забил 34 мяча.

В начале 2014 года работал главным тренером, затем тренером «Ордабасы». В середине 2016 года пополнил тренерский штаб «Махтаарала», а в конце года был назначен главным тренером, где проработал до июля 2018 года. В прошлом году был назначен тренером «Академии Оңтүстік М».