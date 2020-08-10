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16:40 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-игрок «Астаны» отправился в отпуск вместе с футболистом «Реала»

Экс-полузащитник «Астаны», а ныне игрок испанского «Хетафе» Неманья Максимович отправился в отпуск вместе с нападающим «Реалом» Лукой Йовичем, сообщает Telegraf.rs.

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Футболисты знакомы с детства — они вместе занимались в школе «Црвены Звезды» и прошли путь от юношеской до национальной сборной Сербии.

Реал (Мадрид)

На отдых Максимович и Йович взяли своих возлюбленных — Кристину Милич и Софию Милошевич соответственно. Отпуск компания проводит на итальянском острове Капри.

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В «Хетафе» Максимович перешел в 2018 году из испанской «Валенсии» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы — семь игр.

25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в «Астане», с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.

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