Экс-игрок «Астаны» отправился в отпуск вместе с футболистом «Реала»

Футболисты знакомы с детства — они вместе занимались в школе «Црвены Звезды» и прошли путь от юношеской до национальной сборной Сербии.
На отдых Максимович и Йович взяли своих возлюбленных — Кристину Милич и Софию Милошевич соответственно. Отпуск компания проводит на итальянском острове Капри.
В «Хетафе» Максимович перешел в 2018 году из испанской «Валенсии» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы — семь игр.
25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в «Астане», с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.