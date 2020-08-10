Экс-игрок «Астаны» отправился в отпуск вместе с футболистом «Реала»

В «Хетафе» Максимович перешел в 2018 году из испанской «Валенсии» за 10 миллионов евро. В текущем сезоне на его счету два гола в 35 матчах Ла Лиги, а в Лиге Европы — семь игр.



25-летний Максимович перебрался в Испанию в 2017 году. До этого он провел два сезона в «Астане», с которой дважды стал чемпионом Казахстана и сыграл в группе Лиги чемпионов.