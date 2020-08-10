«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»

Источник: liverpoolfc.com

24-летний греческий футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, точный срок которого не уточняется. За новую команду Цимикас будет выступать под 21-м номером. Сумма трансфера также не разглашается, однако сообщалось, что игрок обойдётся английскому клубу в € 13 млн.

Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором 5 забитых мячей и получил 4 жёлтые карточки.