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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника Цимикаса из «Олимпиакоса»

«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника Константиноса Цимикаса из «Олимпиакоса».

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Источник: liverpoolfc.com

24-летний греческий футболист подписал с мерсисайдцами долгосрочный контракт, точный срок которого не уточняется. За новую команду Цимикас будет выступать под 21-м номером. Сумма трансфера также не разглашается, однако сообщалось, что игрок обойдётся английскому клубу в € 13 млн.

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Цимикас является воспитанником «Олимпиакоса». В минувшем сезоне принял участие в 20 матчах чемпионата Греции, в которых стал автором 5 забитых мячей и получил 4 жёлтые карточки.

Контракт игрока с клубом из города Пирей действовал до лета 2022 года.

«Ливерпуль» в сезоне-2019/2020 впервые за последние 30 лет стал чемпионом Англии. В Лиге чемпионов красные дошли до 1/8 финала, где проиграли «Атлетико».

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