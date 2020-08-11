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09:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Энди Кинг покинул «Лестер». Он выступал за клуб 16 лет

Полузащитник «Лестера» Энди Кинг покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Лисы» не стали продлевать контракт с 31-летним валлийцем.

Кинг принадлежал «Лестеру» с лета 2004 года, в общей сложности проведя в ней 16 лет. На его счету 375 матчей за команду, 61 гол и 24 результативных передачи. Вместе с командой хавбек стал чемпионом Англии.

С зимы 2020 года футболист выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, он провел за команду 7 матчей и не отличился результативными действиями.

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