Энди Кинг покинул «Лестер». Он выступал за клуб 16 лет
Полузащитник «Лестера» Энди Кинг покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
Полузащитник «Лестера» Энди Кинг покинул команду, сообщается на официальном сайте клуба.
«Лисы» не стали продлевать контракт с 31-летним валлийцем.
Кинг принадлежал «Лестеру» с лета 2004 года, в общей сложности проведя в ней 16 лет. На его счету 375 матчей за команду, 61 гол и 24 результативных передачи. Вместе с командой хавбек стал чемпионом Англии.
С зимы 2020 года футболист выступал за «Хаддерсфилд» на правах аренды, он провел за команду 7 матчей и не отличился результативными действиями.