«Кайрат» отказался отпускать защитника в другой клуб КПЛ

«Окжетпес» хотел вернуть 25-летнего футболиста, взяв того в аренду, однако «Кайрат» решил оставить игрока у себя.

В преддверии еврокубков и при грядущем интенсивном графике алматинский клуб нуждается в квалифицированных защитниках, а Даиров, не являясь основным футболистом, отличается универсальностью и может сыграть на двух-трех позициях в обороне.

Ранее Даиров уже выступал в составе «синегорцев» на правах аренды и помог клубу занять седьмое место в КПЛ-2019. В том сезоне он отыграл 25 матчей.

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский дал шанс игроку зимой на сборах, а вскоре решил оставить защитника в команде.

В прошлом году тренерский штаб сборной Казахстана наблюдал за игроком, однако в расположение команды Даиров вызов еще не получал.