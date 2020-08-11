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11:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Фейеноорде» зафиксирован новый случай коронавируса

Второй игрок «Фейеноорда» заразился коронавирусом.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Личность игрока не раскрывается, но указано, что он играл в товарищеском матче с роттердамской «Спартой». Он ранее сдавал анализ в пятницу, его результат был отрицательным. «Фейеноорд» проинформировал соперников о положительном анализе игрока.

Ранее положительный анализ сдал другой футболист «Фейеноорда». Он находится на карантине с прошлой пятницы.

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