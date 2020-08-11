В «Фейеноорде» зафиксирован новый случай коронавируса
Второй игрок «Фейеноорда» заразился коронавирусом.
Второй игрок «Фейеноорда» заразился коронавирусом.
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Личность игрока не раскрывается, но указано, что он играл в товарищеском матче с роттердамской «Спартой». Он ранее сдавал анализ в пятницу, его результат был отрицательным. «Фейеноорд» проинформировал соперников о положительном анализе игрока.
Ранее положительный анализ сдал другой футболист «Фейеноорда». Он находится на карантине с прошлой пятницы.