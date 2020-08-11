«Валенсия», за которую выступает Черышев, сообщила о двух случаях заражения коронавирусом
ТАСС, 11 августа. Два случая заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщает
ТАСС, 11 августа. Два случая заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщает
За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.
Тесты были сданы в понедельник перед началом предсезонной подготовки. Имена зараженных не называются. Оба инфицированных находятся дома на самоизоляции.
В понедельник стало известно, что футболисты испанского «Атлетико» полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом.
В прошлом сезоне чемпионата Испании «Валенсия» заняла девятое место и не сумела пробиться в еврокубки.