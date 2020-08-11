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12:05 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия», за которую выступает Черышев, сообщила о двух случаях заражения коронавирусом

ТАСС, 11 августа. Два случая заражения коронавирусом выявлены в испанском футбольном клубе «Валенсия». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2020

За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Тесты были сданы в понедельник перед началом предсезонной подготовки. Имена зараженных не называются. Оба инфицированных находятся дома на самоизоляции.

В понедельник стало известно, что футболисты испанского «Атлетико» полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании «Валенсия» заняла девятое место и не сумела пробиться в еврокубки.

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