«Валенсия», за которую выступает Черышев, сообщила о двух случаях заражения коронавирусом

Источник: AP 2020

За команду выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Тесты были сданы в понедельник перед началом предсезонной подготовки. Имена зараженных не называются. Оба инфицированных находятся дома на самоизоляции.

В понедельник стало известно, что футболисты испанского «Атлетико» полузащитник Анхель Корреа и защитник Шиме Врсалько инфицированы коронавирусом.