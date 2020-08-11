Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
12:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В правительстве Шотландии угрожают остановить чемпионат из-за нарушения карантина игроком «Селтика»

Чемпионат Шотландии может быть приостановлен, заявили в правительстве.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Это связано с тем, что защитник «Селтика» Боли Болинголи-Мбомбо нарушил условия карантина.

Болинголи-Мбомбо отправился в Испанию до того, как принял участие в матче второго тура чемпионата Шотландии против «Килмарнока» (1:1). В клубе об этом не знали. Ранее из-за коронавируса был отменен другой матч чемпионата «Сент-Джонстон» — «Абердин». Восемь игроков «Абердина» ранее нарушили карантин, отправившись в бар. После этого они принесли извинения.

«Правительству Шотландии известны сообщения о том, что игрок “Селтика” нарушил предписания карантина, — говорится в сообщении. — Если еще один серьезный инцидент в шотландском футболе с нарушением карантина подтвердится, то у правительства не будет другого выхода, кроме как подумать о том, нужно ли поставить чемпионат страны на паузу».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как убивали «Спартак». Рабинер — за бан Казарцеву и Еськову
«Продолжаем биться, несмотря ни на что!» «Спартак» показал все эмоции скандального матча с «Сочи»
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
Ekuriren Sport: Футболист ЦСКА арендован клубом из Швеции
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь