В правительстве Шотландии угрожают остановить чемпионат из-за нарушения карантина игроком «Селтика»
Чемпионат Шотландии может быть приостановлен, заявили в правительстве.
Чемпионат Шотландии может быть приостановлен, заявили в правительстве.
Это связано с тем, что защитник «Селтика» Боли
«Правительству Шотландии известны сообщения о том, что игрок “Селтика” нарушил предписания карантина, — говорится в сообщении. — Если еще один серьезный инцидент в шотландском футболе с нарушением карантина подтвердится, то у правительства не будет другого выхода, кроме как подумать о том, нужно ли поставить чемпионат страны на паузу».