Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:00
Ротор
Зенит
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Шахтер Д
Базель
Футбол. Еврокубки
22:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Севилья
Футбол. Еврокубки
10.08
Интер
Байер
21
Футбол. Еврокубки
10.08
Манчестер Юнайтед
Копенгаген
10
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
12:15 (мск), источник: Vesti.kz

Рохер Каньяс вернулся в КПЛ и подписал контракт с клубом

Бывший полузащитник «Иртыша», «Ордабасы», «Астаны» и «Шахтера» Рохер Каньяс вернулся в чемпионат Казахстана.

Наверх

Как сообщает «РБ-Спорт Казахстан», колумбийский хавбек подписал контракт с «Таразом». Соглашение рассчитано до конца сезона-2020.

В настоящее время футболист ждет оформления визы, чтобы прибыть в Казахстан.

При этом ранее сообщалось, что Каньяс и «Тараз» не смогли договориться. Колумбийца не устроили задачи, которые решает клуб в текущем сезоне.

30-летний Каньяс находился без клуба с июля 2019 года. Его последней командой был «Иртыш», за который он забил три гола и отдал три ассиста в 15 матчах.

После отъезда из Павлодара Каньяс пытался найти клуб в родной Колумбии. Он тренировался с «Атлетико Насьональ», который в 2016 году выигрывал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов), «Боготой» и «Атлетико Букараманга», но от него отказались по результатам медосмотра — известно, что у футболиста одна почка.

В 2012 году Каньяс становился чемпионом Казахстана с «Шахтером», а в 2014-м, 2015-м и 2016-м — с «Астаной». С обоими клубами он играл в группе Лиги Европы, а со столичной командой еще и в группе Лиги чемпионов. Всего в КПЛ колумбиец провел семь сезонов и забил 22 гола в 170 матчах.

Кроме Казахстана, Каньяс играл за белорусский «Шахтер» из Солигорска, кипрский АПОЭЛ, польскую «Ягеллонию», российскую «Сибирь», латвийский «Транзит» и родной «Индепендьенте Медельин», с которым в 2009 году стал чемпионом Колумбии.

Во время загрузки произошла ошибка.
"Останется только один". Шевченко - о судьбе "Барыса" в КХЛ после снятия трех казахстанских клубов
Казарцев прокомментировал свои решения в игре «Спартак» — «Сочи»
Матчами с участием «Зенита» и «Локо» завершится первый тур РПЛ
«Интер» и «МЮ» сделали шаг к финалу мечты в Лиге Европы
Роман Широков принес извинения избитому судье
«Я надеялся на Кокорина». Семак – о трансферах и видео Дзюбы
Ekuriren Sport: Футболист ЦСКА арендован клубом из Швеции
Газзаев: Заговора против «Спартака» нет, проблема в другом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь