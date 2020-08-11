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15:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Иммобиле продлит контракт с «Лацио» до 2025 года

Футболист «Лацио» Чиро Иммобиле сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с римским клубом до лета 2025 года и намерен выступать за «орлов» до конца карьеры.

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Источник: Reuters

«Я намерен навсегда посвятить себя “Лацио”. Контракт будет продлен на три года и истечет летом 2025 года, когда мне будет 35 лет. То, что “Лацио” уже дал и продолжает давать мне, это бесценно», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что руководство римского клуба готово предложить 30-летнему форварду соглашение с годовой зарплатой в 4,5 миллиона евро.

Иммобиле выступает за «Лацио» с 2016 года. В минувшем сезоне форвард стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии, забив 36 мячей. Иммобиле, таким образом, повторил снайперский рекорд Серии А, установленный Гонсало Игуаином в сезоне-2015/16.

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