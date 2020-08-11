Иммобиле продлит контракт с «Лацио» до 2025 года

«Я намерен навсегда посвятить себя “Лацио”. Контракт будет продлен на три года и истечет летом 2025 года, когда мне будет 35 лет. То, что “Лацио” уже дал и продолжает давать мне, это бесценно», — приводит слова Иммобиле Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.