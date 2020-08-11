Два матча чемпионата Белоруссии перенесены. В стране проходят акции протеста
Матчи чемпионата Белоруссии «Динамо» Брест — «Слуцк» и «Минск» — «Славия» перенесены на неопределенный срок.
Матчи чемпионата Белоруссии «Динамо» Брест — «Слуцк» и «Минск» — «Славия» перенесены на неопределенный срок.
Об этом сообщает «Прессбол».
Также перенесен матч дублирующих составов брестского «Динамо» и «Слуцка».
Это уже второй перенос этого матча 17-го тура чемпионата страны. Ранее встречу отложили
Перенос, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах Белоруссии. Участники акций считают, что результат выборов президента страны был сфальсифицирован в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.
Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен