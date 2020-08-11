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15:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Два матча чемпионата Белоруссии перенесены. В стране проходят акции протеста

Матчи чемпионата Белоруссии «Динамо» Брест — «Слуцк» и «Минск» — «Славия» перенесены на неопределенный срок.

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Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщает «Прессбол».

Также перенесен матч дублирующих составов брестского «Динамо» и «Слуцка».

Это уже второй перенос этого матча 17-го тура чемпионата страны. Ранее встречу отложили из-за того, что в «Динамо» случилась вспышка коронавируса, и большая часть команды не могла принять участие в матче. Новые даты матчей пока не определены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Перенос, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах Белоруссии. Участники акций считают, что результат выборов президента страны был сфальсифицирован в пользу действующего главы государства Александра Лукашенко.

Чемпионат Белоруссии — единственный европейский чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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