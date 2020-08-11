Матчи чемпионата отложены. Как протесты в стране влияют на белорусский футбол

Запланированные на среду матчи чемпионата Беларуси не состоятся: брестское «Динамо» не примет «Слуцк», а «Минск» — «Славию».



Под вопросом пятничная встреча минского «Динамо» и «Смолевичей». Непонятно, как поступят с субботними поединками 1/16 финала Кубка Беларуси «Гомель» — «Шахтер» и «Нафтан» — «Городея».



А там уж недалеко домашний матч брестского «Динамо» с «Астаной» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов… Игра намечена на 18 августа.



В этот уникальный год мы уже распробовали на вкус коронавирус-футбол, на очереди — футбол во время народных протестов. Но если пандемия практически не повлияла на проведение чемпионата, то волнения на улицах другое дело.



После объявления итогов президентских выборов люди по всей Беларуси вышли на улицы — протесты не утихают два дня. Протестуют в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Жодино, Молодечно, Новополоцке… На минских улицах воздвигают баррикады и вступают в стычки с ОМОНом. Силовики отвечают светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Эхо взрывов разносится по всему Минску. Уже есть один погибший, много раненых.



Минские матчи переносили еще перед выборами, опасаясь, что соберется народ, и в трансляцию прорвется безобидное «Жыве Беларусь!», как это случилось в Солигорске на игре «Шахтера» с брестским «Динамо». Формально в этом нет ничего плохого. Но ничего хорошего тоже нет, видимо, решили где-то там и перенесли от греха подальше.



Сейчас поводов сработать превентивно даже больше. И в Минске, и в Бресте масштабные волнения. «Трактор», на котором должен был играть «Минск», рассчитан почти на 18 тысяч зрителей; ОСК «Брестский», где проводит домашние матчи «Динамо», — на 10 тысяч. Идеальные площадки для самовыражения.



Можно было бы провести матчи без зрителей, можно было бы поставить игры на дневное время — но не факт, что и в этом случае футбол не стал бы центром протестного притяжения. Скорее, если конфликт на улицах затянется, как бы ни пришлось проводить матчи в египетском формате: в звенящей пустоте трибун и под присмотром автоматчиков. В Египте так играют уже восемь лет, привыкли. Но можно ли было представить еще в прошлом году, когда Александр Зайцев рисовал в интервью блестящие перспективы ПФЛ, как в Польше, что наш футбол окажется ближе не к Польше, а к Северной Африке?..



Ну, а брестчанам совсем не позавидуешь. Их матч со «Слуцком» переносят уже во второй раз. Первый — из-за вспышки коронавируса в брестском клубе, второй — сейчас. «Динамо» из-за двух недель карантина обросло долгами в чемпионате, впереди еще еврокубки, Кубок Беларуси. И неопределенность, когда все это играть.



Может, даже стоит вопрос — где. Если напряженная ситуация в стране продержится еще неделю, то Лига чемпионов в Бресте может оказаться под сомнением. Во всяком случае УЕФА и «Астана» наверняка пристально следят за тем, что сегодня происходит в Беларуси. И осведомлены, может, даже больше, чем сами белорусы, которые с трудом пробиваются в эти дни в интернет.



И это только то, что касается футбола.



13 августа должны состояться очередные матчи Кубка Салея в Солигорске, Гомеле, Новополоцке, Гродно, Орше, Молодечно. Хоккей пройдет по расписанию?..