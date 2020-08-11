Матчи чемпионата отложены. Как протесты в стране влияют на белорусский футбол
Пока в Беларуси есть более важные вопросы, чем футбол.
Пока в Беларуси есть более важные вопросы, чем футбол.
Запланированные на среду матчи чемпионата Беларуси не состоятся: брестское «Динамо» не примет «Слуцк», а «Минск» — «Славию».
Под вопросом пятничная встреча минского «Динамо» и «Смолевичей». Непонятно, как поступят с субботними поединками 1/16 финала Кубка Беларуси «Гомель» — «Шахтер» и «Нафтан» — «Городея».
А там уж недалеко домашний матч брестского «Динамо» с «Астаной» в рамках 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов… Игра намечена на 18 августа.
В этот уникальный год мы уже распробовали на вкус
После объявления итогов президентских выборов люди по всей Беларуси вышли на улицы — протесты не утихают два дня. Протестуют в Минске, Гродно, Бресте, Гомеле, Витебске, Могилеве, Жодино, Молодечно, Новополоцке… На минских улицах воздвигают баррикады и вступают в стычки с ОМОНом. Силовики отвечают светошумовыми гранатами, слезоточивым газом и резиновыми пулями. Эхо взрывов разносится по всему Минску. Уже есть один погибший, много раненых.
Минские матчи переносили еще перед выборами, опасаясь, что соберется народ, и в трансляцию прорвется безобидное «Жыве Беларусь!», как это случилось в Солигорске на игре «Шахтера» с брестским «Динамо». Формально в этом нет ничего плохого. Но ничего хорошего тоже нет, видимо, решили
Сейчас поводов сработать превентивно даже больше. И в Минске, и в Бресте масштабные волнения. «Трактор», на котором должен был играть «Минск», рассчитан почти на 18 тысяч зрителей; ОСК «Брестский», где проводит домашние матчи «Динамо», — на 10 тысяч. Идеальные площадки для самовыражения.
Можно было бы провести матчи без зрителей, можно было бы поставить игры на дневное время — но не факт, что и в этом случае футбол не стал бы центром протестного притяжения. Скорее, если конфликт на улицах затянется, как бы ни пришлось проводить матчи в египетском формате: в звенящей пустоте трибун и под присмотром автоматчиков. В Египте так играют уже восемь лет, привыкли. Но можно ли было представить еще в прошлом году, когда Александр Зайцев рисовал в интервью блестящие перспективы ПФЛ, как в Польше, что наш футбол окажется ближе не к Польше, а к Северной Африке?..
Ну, а брестчанам совсем не позавидуешь. Их матч со «Слуцком» переносят уже во второй раз. Первый —
Может, даже стоит вопрос — где. Если напряженная ситуация в стране продержится еще неделю, то Лига чемпионов в Бресте может оказаться под сомнением. Во всяком случае УЕФА и «Астана» наверняка пристально следят за тем, что сегодня происходит в Беларуси. И осведомлены, может, даже больше, чем сами белорусы, которые с трудом пробиваются в эти дни в интернет.
И это только то, что касается футбола.
13 августа должны состояться очередные матчи Кубка Салея в Солигорске, Гомеле, Новополоцке, Гродно, Орше, Молодечно. Хоккей пройдет по расписанию?..