Александр Бородюк возглавил клуб второй бундеслиги Австрии
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил «Хорн», выступающий во второй бундеслиге Австрии.
Бывший тренер сборной России Александр Бородюк возглавил «Хорн», выступающий во второй бундеслиге Австрии.
— Мы очень рады, что подписали контракт с таким сильным тренером. Александр Бородюк имеет богатый опыт как игрока, так и тренера. Мы уверены, что он сможет выжать максимум из нашей команды и что мы сможем провести вместе с ним успешный сезон, — сказал исполнительный директор «Хорна» Андреас Цинкель.
Бородюк в качестве футболиста выступал с 1989 по 1996 год в Германии, в составе «Шальке», «Фрайбурга» и «Ганновера». Закончил карьеру игрока и начал карьеру тренера в «Крыльях Советов» в 2001 году. В 2002 году Бородюк вошел в штаб сборной России под руководством Валерия Газзаева, после чего работал в команде на протяжении 10 лет, при Газзаеве, Георгии Ярцеве, Юрии Семине, Гусе Хиддинке и Дике Адвокате. В 2006 году совмещал работу в молодежной сборной, в начале того же года провел два матча в качестве исполняющего обязанности главного тренера национальной команды (0:1 с Бразилией, 0:0 с Испанией).
С 2013 по 2014 год Бородюк возглавлял «Торпедо», в 2016-м — «Кайрат», в 2017-м — сборную Казахстана.
В прошлом сезоне «Хорн» занял 13-е место из 16 команд второго по силе дивизиона Австрии.