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11:10 (мск), источник: Газета.Ру

«Ливерпуль» согласовал контракт с хавбеком «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара в текущее трансферное окно может перебраться в Английскую премьер-лигу (АПЛ).

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Источник: AP 2020

По информации журналиста Николо Скиры, в подписании 29-летнего испанца заинтересован «Ливерпуль».

Ливерпуль (Ливерпуль)

Мерсисайдцы уже вступили в переговоры с футболистом и согласовали условия личного контракта. Алькантара в свою очередь вынужден давить на «Баварию», чтобы сделка осуществилась уже летом. Его соглашение с мюнхенцами заканчивается через год.

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В минувшем сезоне Бундеслиги Алькантара провел 24 матча и отметился тремя голами.

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