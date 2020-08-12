«Ливерпуль» согласовал контракт с хавбеком «Баварии»

Мерсисайдцы уже вступили в переговоры с футболистом и согласовали условия личного контракта. Алькантара в свою очередь вынужден давить на «Баварию», чтобы сделка осуществилась уже летом. Его соглашение с мюнхенцами заканчивается через год.