«Ливерпуль» согласовал контракт с хавбеком «Баварии»
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара в текущее трансферное окно может перебраться в Английскую
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Тьяго Алькантара в текущее трансферное окно может перебраться в Английскую
По информации журналиста Николо Скиры, в подписании 29-летнего испанца заинтересован «Ливерпуль».
Мерсисайдцы уже вступили в переговоры с футболистом и согласовали условия личного контракта. Алькантара в свою очередь вынужден давить на «Баварию», чтобы сделка осуществилась уже летом. Его соглашение с мюнхенцами заканчивается через год.
В минувшем сезоне Бундеслиги Алькантара провел 24 матча и отметился тремя голами.