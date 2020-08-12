Три игрока «Алавеса» заболели коронавирусом
«Алавес» объявил, что тесты трех игроков основной команды дали положительный результат на Covid-19.
«Алавес» объявил, что тесты трех игроков основной команды дали положительный результат на Covid-19.
Имена заразившихся коронавирусом не разглашаются.
В заявлении испанского клуба говорится, что все меры, установленные органами здравоохранения, были соблюдены, заболевшие футболисты будут находиться в карантине в своих домах.
— Обследования проводились с соблюдением строгих мер безопасности, поэтому контакта между зараженными и остальным персоналом не было, — говорится в заявлении клуба.
Ранее «Валенсия» сообщила о двух случаях заражения коронавирусом в основной команде.