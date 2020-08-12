Три игрока «Алавеса» заболели коронавирусом

Имена заразившихся коронавирусом не разглашаются.

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В заявлении испанского клуба говорится, что все меры, установленные органами здравоохранения, были соблюдены, заболевшие футболисты будут находиться в карантине в своих домах.

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— Обследования проводились с соблюдением строгих мер безопасности, поэтому контакта между зараженными и остальным персоналом не было, — говорится в заявлении клуба.