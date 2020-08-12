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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

АБФФ перенесла два матча чемпионата Беларуси

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» перенесла два сегодняшних матча чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встреча между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесена на основании ходатайства динамовского клуба в связи с усиленной подготовкой команды к поединку первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с казахстанской «Астаной», который состоится 18 августа в Бресте.

Белорусская Высшая Лига

Матч «Минска» и мозырской «Славии» перенесен по просьбе минчан в целях дальнейших профилактических мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.

Даты проведения отложенных встреч станут известны позднее.

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