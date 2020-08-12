АБФФ перенесла два матча чемпионата Беларуси

Встреча между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесена на основании ходатайства динамовского клуба в связи с усиленной подготовкой команды к поединку первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с казахстанской «Астаной», который состоится 18 августа в Бресте.