АБФФ перенесла два матча чемпионата Беларуси
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» перенесла два сегодняшних матча чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» перенесла два сегодняшних матча чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Встреча между брестским «Динамо» и «Слуцком» перенесена на основании ходатайства динамовского клуба в связи с усиленной подготовкой команды к поединку первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с казахстанской «Астаной», который состоится 18 августа в Бресте.
Матч «Минска» и мозырской «Славии» перенесен по просьбе минчан в целях дальнейших профилактических мероприятий по борьбе с распространением COVID-19.
Даты проведения отложенных встреч станут известны позднее.