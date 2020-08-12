Экс-футболист «Кайрата» прокомментировал возвращение в родной клуб

— Бауыржан, поздравляем вас с возвращением в клуб. Какие чувства испытываете?

— Меня довольно тепло встретили, почти со всеми ребятами мы знакомы. Так что времени на то, чтобы найти общий язык, не нужно. Сам всегда рад выступать за родной клуб. Но так уж сложились обстоятельства, что в прошлом году пришлось уйти. К сожалению, не могу все рассказать, пусть это останется в кулуарах.

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— А помните первый матч в карьере за «Тараз»?

— Это был 2009 год, вышел на замену в матче против «Востока» из Усть-Каменогорска. Причем за два дня до этого я отыграл за дубль. На следующий день поехали с ребятами купаться, и в обед мне звонят и говорят: ты в заявке за основу, срочно приезжай. Я заехал домой за формой и сразу на базу — готовиться. В том матче отыграл примерно 20 минут, особого волнения не чувствовал. Подбадривали старшие ребята и тренеры. Конечно, такие моменты запоминаются на всю жизнь.

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— Играть с местными ребятами, наверное, приятнее?

— Безусловно, это положительный момент, когда вокруг тебя много своих ребят. Но мы профессионалы, и не должно быть разницы, с кем ты в основе — казахстанцем или легионером. Если они в составе — значит, они хорошего уровня мастерства и достойны уважения.