Исламхан может отправиться в Португалию или Сербию
«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, может отправиться в Португалию или Сербию для проведения УТС. Об этом сообщают эмиратские СМИ.
«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, может отправиться в Португалию или Сербию для проведения УТС. Об этом сообщают эмиратские СМИ.
Отмечается, что главный тренер команды Педру Эмануэл был вынужден завершить сбор в
Руководство клуба немедленно приступило к поиску подходящей альтернативы для завершения подготовительного периода. Предпринимаются попытки организовать сборы в одной из европейских стран, причем Португалия видится наиболее подходящим местом. Поскольку Педру Эмануэл хорошо осведомлен о местных клубах и способен облегчить задачу по организации товарищеских матчей с ними.
Сербию также рассматривают для проведения дальнейшей подготовки.
Напомним, что Исламхан перешел в клуб из ОАЭ 31 января и в десяти матчах забил один гол, отдав три ассиста — в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены
Чемпионат ОАЭ сезона-2020/21 стартует 9 сентября. В первом туре, 10-го числа, «Аль-Айн» дома примет «Хаур-Факкан».