Исламхан может отправиться в Португалию или Сербию

Источник: AP 2020

Отмечается, что главный тренер команды Педру Эмануэл был вынужден завершить сбор в Абу-Даби раньше установленного срока из-за высокой температуры и влажности.

Руководство клуба немедленно приступило к поиску подходящей альтернативы для завершения подготовительного периода. Предпринимаются попытки организовать сборы в одной из европейских стран, причем Португалия видится наиболее подходящим местом. Поскольку Педру Эмануэл хорошо осведомлен о местных клубах и способен облегчить задачу по организации товарищеских матчей с ними.

Сербию также рассматривают для проведения дальнейшей подготовки.

Напомним, что Исламхан перешел в клуб из ОАЭ 31 января и в десяти матчах забил один гол, отдав три ассиста — в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии. Летом казахстанский полузащитник подписал новый контракт с «Аль-Айном» на три года.