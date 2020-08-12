Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Оренбург
Алания
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Иртыш
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Велес
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Акрон
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Спартак-2
12
Футбол. Еврокубки
22:00
Аталанта
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13Вспышка гнева в Черкизове. Кадры общения Кикнадзе и фанатов «Локо»
14:38 (мск), источник: Vesti.kz

Исламхан может отправиться в Португалию или Сербию

«Аль-Айн», за который выступает футболист сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, может отправиться в Португалию или Сербию для проведения УТС. Об этом сообщают эмиратские СМИ.

Наверх
Источник: AP 2020

Отмечается, что главный тренер команды Педру Эмануэл был вынужден завершить сбор в Абу-Даби раньше установленного срока из-за высокой температуры и влажности.

Читайте также
Чуть меньше зарплаты Буффона. Кто из топ-5 лиг Европы получает как Исламхан

Руководство клуба немедленно приступило к поиску подходящей альтернативы для завершения подготовительного периода. Предпринимаются попытки организовать сборы в одной из европейских стран, причем Португалия видится наиболее подходящим местом. Поскольку Педру Эмануэл хорошо осведомлен о местных клубах и способен облегчить задачу по организации товарищеских матчей с ними.

Сербию также рассматривают для проведения дальнейшей подготовки.

Напомним, что Исламхан перешел в клуб из ОАЭ 31 января и в десяти матчах забил один гол, отдав три ассиста — в марте все турниры были приостановлены, а потом досрочно завершены из-за пандемии. Летом казахстанский полузащитник подписал новый контракт с «Аль-Айном» на три года.

Чемпионат ОАЭ сезона-2020/21 стартует 9 сентября. В первом туре, 10-го числа, «Аль-Айн» дома примет «Хаур-Факкан».

Читайте также
"Погнался за деньгами". Алиев - о "бегстве" игроков из "Шахтера", кадровых перестановках и критике от болельщиков
Турнир переболельщиков: превью решающей стадии Лиги чемпионов
«Барселона» сообщила о обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
«Спартак» отказался сниматься с чемпионата России
Письмо ветеранов и гнев Слуцкого. 1 тур РПЛ завершился скандалом
Бой Майка Тайсона и Роя Джонса будет титульным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь