«Барселона» сообщила о заболевшем коронавирусом игроке

«У игрока нет симптомов, он здоров и находится на карантине у себя дома. Клуб сообщил об этом в соответствующие спортивные органы. Все люди, которые контактировали с игроком, были установлены для проведения соответствующих тестов ПЦР. Игрок не контактировал ни с одним из игроков главной команды, которые отправятся в Лиссабон в этот четверг для участия в Лиге чемпионов», — сообщается на официальном сайте каталонского клуба.