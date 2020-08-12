Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником

Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Луцевич перешел в «Кызыл-Жар СК» в январе. За петропавловский клуб не провел ни одного официального матча.

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Последним клубом Луцевича был «Гомель», который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.