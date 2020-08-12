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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок КПЛ расстался с белорусским защитником

Белорусский защитник Терентий Луцевич покинул петропавловский «Кызыл-Жар СК», сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

Луцевич перешел в «Кызыл-Жар СК» в январе. За петропавловский клуб не провел ни одного официального матча.

Казахстанская Премьер-Лига

Последним клубом Луцевича был «Гомель», который в 2019 году вылетел из высшей лиги Беларуси. На счету защитника три гола в 24 матчах.

До «Гомеля» Луцевич играл на родине за «Торпедо-БелАЗ», «Гранит», «Береза-2010», «Витебск» и минское «Динамо», а в Узбекистане — за «Нефтчи» из Ферганы.

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