«Погнался за деньгами». Алиев — о «бегстве» игроков из «Шахтера», кадровых перестановках и критике от болельщиков

«Ерлан Уразаев — мой друг детства, конечно, я буду его поддерживать и я не могу пожелать ему плохого. Его назначили в “Шахтер”, и я всеми силами хочу ему помочь, Уразаев будет один из самых прогрессивных менеджеров в стране. Задача была вернуть “Шахтер” в Караганду, теперь команда будет играть дома на своем поле. Меня как-то связывают с трансферами “Шахтера”, но как я могу что-то решать там, если в клубе есть совет директоров, даже Уразаева назначал совет директоров, по сути он просто исполнитель там. Во-вторых, говорят о местных игроках. Когда меня зимой пригласили в “Шахтер”, я должен был принимать команду. У меня был разговор со всеми местными игроками. Оралхан Омиртаев мне сразу сказал: “Я устал, не могу, отпустите меня”. У него пункт в контракте, определенная сумма, если ее выплачивают — отпускаем, так и случилось. Дальше Дмитрий Бачек — такая же картина. Игорь Шацкий? Он первый, кто захотел уйти, он погнался за деньгами. У него был разговор с Уразаевым, неожиданно он психанул и ушел. Неужели клуб должен бегать за игроком? Уже в первые дни работы Уразаева в клубе было столько народу, родители, еще кто-то, такой негатив пошел сразу. Уразгалиев и Тлешев (прежние руководители “Шахтера”) — отлично проработали на административном уровне, пиар, работа с болельщиками. Но за 100 пасов и при владении мячом в 90 процентов очки дают? Не дают, болельщик смотрит на результат. Говорят, что Костов поставил сумасшедший футбол, ну да, они сто передач выполняли на своей половине поля, в итоге Шацкий мяч себе в ворота закинул. До этого “Шахтер” вообще бился за выживание. Игроки, которые пришли зимой, это опять же вопрос к совету директоров. И такие требования по составу наверняка исходили от Вячеслава Грозного, он мог сказать, местные меня не устраивают, пригласите вот тех», — заявил Алиев.