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19:51 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» сыграла вничью с дебютантом Лиги Европы

Футболисты «Астаны» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Reuters

Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1. В составе «Астаны» гол забил Пиерос Сотириу. У «Кайсара» отличился Асхат Тагыберген, реализовавший пенальти.

Ранее команда Михала Билека уступила шымкентскому «Ордабасы» со счетом 1:4.

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На данный момент чемпионат Казахстана приостановлен, рестарт ожидается после 16 августа.

«Астане» 18 августа в Бресте предстоит матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным «Динамо».

«Кайсар» дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник определился по итогам жеребьевки 31 августа.

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