«Астана» сыграла вничью с дебютантом Лиги Европы
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» сыграли вничью с кызылординским «Кайсаром» в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Алматы и закончилась со счетом 1:1. В составе «Астаны» гол забил Пиерос Сотириу. У «Кайсара» отличился Асхат Тагыберген, реализовавший пенальти.
Ранее команда Михала Билека уступила шымкентскому «Ордабасы» со счетом 1:4.
На данный момент чемпионат Казахстана приостановлен, рестарт ожидается после 16 августа.
«Астане» 18 августа в Бресте предстоит матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным «Динамо».
«Кайсар» дебютирует в Лиге Европы со второго квалификационного раунда. Соперник определился по итогам жеребьевки 31 августа.