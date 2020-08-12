Чемпион мира Матюиди расторг контракт с «Ювентусом»
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди покидает «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.
Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди покидает «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.
Стороны договорились о расторжении контракта. Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний полузащитник продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами», совладельцем которого является
Матюиди перешел в ««Ювентус» летом 2017 года из «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2019/20 он провел 45 матчей за клуб и забил один мяч.