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19:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион мира Матюиди расторг контракт с «Ювентусом»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Франции Блез Матюиди покидает «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости
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Стороны договорились о расторжении контракта. Ранее в СМИ сообщалось, что 33-летний полузащитник продолжит карьеру в американском клубе «Интер Майами», совладельцем которого является экс-футболист сборной Англии Дэвид Бекхэм.

Матюиди перешел в ««Ювентус» летом 2017 года из «Пари Сен-Жермен». В сезоне-2019/20 он провел 45 матчей за клуб и забил один мяч.

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