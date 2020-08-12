В этот день «МЮ» подписал 18-летнего португальца по имени Криштиану. Остальное — уже история

Роналду выступал в «МЮ» на протяжении 6 сезонов, провел 307 матчей, забил 130 голов. Он помог команде выиграть три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2008 году он получил свой первый «Золотой мяч».

В 2009 году он перешел из «МЮ» в «Реал» за рекордные на тот момент 80 миллионов фунтов, а с 2018 года выступает за «Ювентус».