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22:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В этот день «МЮ» подписал 18-летнего португальца по имени Криштиану. Остальное — уже история

Сегодня, 12 августа, исполнилось ровно 17 лет с момента перехода Криштиану Роналду из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед».

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Источник: Спорт-Экспресс

18-летний вингер обошелся «МЮ» в 12,25 миллиона фунтов.

Роналду выступал в «МЮ» на протяжении 6 сезонов, провел 307 матчей, забил 130 голов. Он помог команде выиграть три чемпионата, Кубок и Суперкубок Англии, два Кубка лиги, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. В 2008 году он получил свой первый «Золотой мяч».

В 2009 году он перешел из «МЮ» в «Реал» за рекордные на тот момент 80 миллионов фунтов, а с 2018 года выступает за «Ювентус».

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