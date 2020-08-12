Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта
ПСЖ
10
Футбол. Первый дивизион
19:30
Торпедо М
Акрон
11
Футбол. Первый дивизион
19:00
Факел
Балтика
01
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Нижний Новгород
10
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Енисей
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Текстильщик
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Волгарь
Велес
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Оренбург
Алания
20
Футбол. Первый дивизион
16:30
Иртыш
Чертаново
12
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Спартак-2
12
Все события
Фоторепортажи
10Алена Косторная: чемпионка, которая ушла к Плющенко
13«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
23:33 (мск), источник: Чемпионат.com

В Беларуси задержан футболист БАТЭ

Нападающий БАТЭ Антон Сарока задержан правоохранительными органами, сообщает By.tribuna.com.

Наверх
Источник: AP 2020

После выборов президента Беларуси в стране третий вечер подряд продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. По данным МВД, задержаны более 5 тыс. человек.

В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока провёл 5 матчей за БАТЭ, забил 2 гола. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».

Сегодня, 12 августа, также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин.

Бывший вратарь «Локомотива» Артём Гомелько ранее прокомментировал ситуацию с протестными акциями после выборов президента Беларуси, назвав происходящее «геноцидом».

 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
15-летняя звезда разрывает ФНЛ. Сегодня он забил первый гол
«Барселона» сообщила об обнаружении коронавируса у одного игрока
Гэтжи назвал самую большую слабость Нурмагомедова
Что такое бигмаркет и какие ставки самые популярные?
Малышко в деле. Биатлонист постарается вернуться в сборную
ВФЛА выплатила штраф World Athletics — 6,31 миллиона долларов
Нападающий ЦСКА перешел в «Уфу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь