В Беларуси задержан футболист БАТЭ

Источник: AP 2020

После выборов президента Беларуси в стране третий вечер подряд продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. По данным МВД, задержаны более 5 тыс. человек.

В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока провёл 5 матчей за БАТЭ, забил 2 гола. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».

Сегодня, 12 августа, также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин.