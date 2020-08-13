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11:46 (мск), источник: Газета.Ру

Президент ПСЖ: Неймар и Мбаппе никогда не уйдут из команды

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился мыслями о судьбе нападающих команды Килиана Мбаппе и Неймара, передает RMC Sport.

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В матче четвертьфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» со счетом 2:1 обыграл «Аталанту», забив два мяча в самом конце второго тайма. Неймар отдал голевую передачу, которая помогла сравнять счет, а Мбаппе появился на поле впервые после травмы, полученной в финале Кубка Франции.

«Неймар и Мбаппе — одни из лучших игроков в мире. Неймар был лучшим игроком матча, он провел отличную игру. Мы нашли Неймара, который сильно изменил некоторые вещи в команде. Оба останутся, они никогда не уйдут!» — заявил Аль-Хелаифи.

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