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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов перенес очередной матч

Матч чемпионата Беларуси по футболу между брестским «Динамо» и «Белшиной», который должен был состояться 22 августа, перенесен на день раньше.

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«В связи с подготовкой и участием ФК “Динамо-Брест” в еврокубковых соревнованиях Лиги чемпионов УЕФА департамент по проведению соревнований АБФФ принял решение о переносе матча 22 тура чемпионата Беларуси по футболу между командами высшей лиги “Динамо-Брест” — “Белшина” (в том числе матча дублирующих составов данных футбольных клубов). Поединок состоится 21 августа 2020 года в 20:00. Ранее игра должна была состояться 22 августа», — информирует пресс-служба клуба.

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Белорусская Высшая Лига

Ранее брестскому клубу перенесли на неопределенный срок матч со «Слуцком», игра должна была состояться 12 августа. В этом случае перенос, вероятно, связан с акциями протеста, которые сейчас проходят в Минске и других городах после выборов президента страны.

Астана (Нур-Султан)

Добавим, что 18 августа «Динамо» предстоит домашний матч с «Астаной» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. Победитель определится по итогам одной игры.

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