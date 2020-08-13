«Вагнер приехал в “Кайрат” не доигрывать». Боранбаев рассказал, как перехватил Лава у ЦСКА

«Это правда, что он хотел поехать в ЦСКА. Это на самом деле правда, да. Я разговаривал с Гинером (Евгений Гинер — президент московского ЦСКА — прим. ред.), они хотели его заявить во время карантина. Думали, что можно будет заявить, чтобы он доиграл чемпионат. Но это не получилось, потому что есть регламент. Они предложили заявить его по окончании чемпионата. Понятно, что ЦСКА на это не согласился, и поэтому мы вышли на Вагнера Лава и спокойно договорились. У нас, вы знаете, очень много же бразильцев. Они хорошо у нас адаптируются, поэтому мы концы все нашли, и все хорошо получилось. Погода же бразильская (смеется). Я хочу сказать, что по истечении времени, как он приехал с семьей, самое главное, что было приятно от него слышать, он приехал не доигрывать свою карьеру, он приехал выигрывать новые титулы, и это очень мотивирует его самого. Ему здесь очень нравится. Конечно, он очень много справок наводил. Мы надеемся, что на самом деле увидим того Вагнера Лава», — сказал Боранбаев.