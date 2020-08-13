Журналист: «Юве» хочет избавиться от оклада Роналду. Его предлагали всем, включая «Барсу»

«Главная причина, почему Роналду связывают с переходом в “ПСЖ”, заключается не в том, что клуб хочет его заполучить, а в том, что Жорже Мендешу дали указание найти ему новую команду. Мы все видели, как в последние полгода писали про возвращение Криштиану в “Реал”. Клуб отвечал: “Без шансов! Он не вернётся”. Были ещё разговоры про MLS и прочее. Потому что “Ювентус” хочет избавиться от его зарплаты. Роналду предлагали всем, включая “Барселону”. Не уверен, что его удастся так просто продать, учитывая его оклад. В “Реале” он зарабатывал € 23 млн, и я думаю, что в “Ювентус” он перешёл на таких же условиях. Кто будет платить Роналду такие деньги?» — сказал Балаге в ролике, опубликованном в «твиттере» BBC.