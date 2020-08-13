Европейский клуб определился с будущим футболиста «Астаны»

28-летний легионер выступал за «Лугано» на правах аренды с 17 февраля по 4 августа. В 13 матчах отметился двумя результативными передачами, тогда как его клуб завершил сезон с 47 очками на пятом месте из десяти.

Астана (Нур-Султан) Все о команде

Контракт игрока с «Астаной», по данным Transfermarkt, рассчитан до 30 июня 2022 года. При этом нападающий не входит в дальнейшие планы казахстанского клуба, вследствие чего не исключается его отъезд в другую команду в аренду или в статусе свободного агента.

В «Астану» Янга перешел летом 2018 года из бельгийского «Гента». Во всех турнирах провел 64 матча, забил 11 голов, причем десять из них — в КПЛ, и отдал три асссиста. Ранее играл за словацкий «Тренчин», нидерландские «Дордрехт», «Эксельсиор», «Виллем II» и кипрскую «Омонию».