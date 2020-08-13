Роналду выложил фото с невестой в купальнике и заставил фанатов завидовать
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в своем
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду выложил в своем
Роналду и Родригес попозировали на яхте.
«Рад разделить эти прекрасные моменты с тобой», — подписал пост 35-летний футболист. Фотография заставила фанатов позавидовать жизни спортсмена. «Жаль, что я не могу жить так же», «Такими я бы хотела видеть идеальные отношения», — писали они.
8 августа Роналду впервые за десять лет не попал в четвертьфинал Лиги чемпионов. «Ювентус» уступил французскому «Лиону» в двухматчевом противостоянии.
Роналду и Родригес встречаются с 2016 года. Они воспитывают общую дочь Алану Мартину, а также троих детей футболиста от суррогатных матерей: