«Для меня это было безумием». Чемпион мира из Аргентины рассказал о карьере в Казахстане

«Бывший тренер “Металлиста”, где я играл, возглавил команду из Казахстана. Он сказал, что ему нужен игрок в центр поля и готов ли я приехать. Мне нечего было делать и я без колебаний согласился. Я поехал в город Актобе, он похож на Киев. Там говорили практически на том же языке, что и в Украине, жизнь была спокойной, но футбол очень плохим. Мои партнеры по команде были очень странными. У них есть обычаи, которые я не понимал. На одной из тренировок перед стартом чемпионата я увидел капитана команды, у которого в руках была овца, он заставил всех игроков встать на колени на краю поля. Я ничего не понимал, пока один бразилец в команде не сказал мне, что это такой обряд, который должен принести нам удачу. Пока мы стояли, человек схватил нож и убил овцу. Для меня это было безумием, никогда не видел ничего подобного. Сейчас я вспоминаю это уже с некоторым юмором, поскольку говорили про удачу, но потом мы не могли забить даже один гол, а уже через полгода все южноамериканцы ушли из клуба», — цитирует игрока infobae.com.