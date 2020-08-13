Рестарт КПЛ откладывается, матчи «Кайрата» и «Ордабасы» в ЛЕ перенесут? В Казахстане продлили запрет на спортивные мероприятия

Таким образом, возобновление казахстанской премьер-лиги с 18 августа остается под вопросом. При этом еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации.

Кайрат (Алма-Ата) Все о команде

Точной даты снятия запрета на проведение спортивных мероприятий нет, но уже 27 августа «Кайрат» и «Ордабасы» должны провести на своем поле матчи первого раунда Лиги Европы: соперником алматинцев будет армянский «Ноа», а шымкентцев — румынский «Ботошани».

Казахстанская Премьер-Лига Все о турнире

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.