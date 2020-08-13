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16:02 (мск), источник: Vesti.kz

Рестарт КПЛ откладывается, матчи «Кайрата» и «Ордабасы» в ЛЕ перенесут? В Казахстане продлили запрет на спортивные мероприятия

В Казахстане сохраняется запрет на проведение спортивных мероприятий. Об этом говорится в плане госкомиссии по поэтапному снятию карантинных мер в стране, сообщает официальный сайт премьер-министра РК Аскара Мамина.

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Таким образом, возобновление казахстанской премьер-лиги с 18 августа остается под вопросом. При этом еще 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявил, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации.

Кайрат (Алма-Ата)

Точной даты снятия запрета на проведение спортивных мероприятий нет, но уже 27 августа «Кайрат» и «Ордабасы» должны провести на своем поле матчи первого раунда Лиги Европы: соперником алматинцев будет армянский «Ноа», а шымкентцев — румынский «Ботошани».

Казахстанская Премьер-Лига

Ранее стало известно, что УЕФА рассматривает вариант с переносом матчей казахстанских клубов на нейтральное поле из-за ситуации с коронавирусом.

При этом с 17 августа разрешаются индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более пяти человек) и спортивные тренировки для национальных сборных и клубных команд (не более 30 человек проживание на спортивных базах, соблюдение противоэпидемических и профилактических мер).

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