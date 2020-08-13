Блез Матюиди перешёл в «Интер Майами» Бекхэма

Условия и продолжительность контракта не уточняются.



Переход Матюиди прокомментировал основатель и совладелец клуба, бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм: «Я очень рад приветствовать моего друга Блеза в “Интер Майами”. Это потрясающий и одарённый футболист и отличный человек. Мы, владельцы, и болельщики гордимся тем, что в нашей команде будет играть чемпион мира. Для меня как для бывшего партнёра Матюиди здорово, что он присоединился к нашему клубу. С нетерпением жду момента, когда поприветствую Блеза и его прекрасную семью в Южной Флориде».



Матюиди выступал «Ювентус» с 2017 года, а до этого играл за «Пари Сен-Жермен», «Сент-Этьен» и «Труа».