Месут Озил объяснил, почему отказался от сокращения зарплаты во время пандемии

Источник: AFP 2020

«Мы все хотели сделать вклад, но нам нужно было больше информации, а многие вопросы оставались без ответов. Никто не был против отсрочки выплат, когда была эта неопределённость. Я бы даже был готов на большое сокращение, если бы это потребовалось, но в том случае, если бы ситуация была более прозрачной. Вместо этого нас просто поставили перед фактом без какого-либо обсуждения.

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Находясь в таком положении, ты имеешь право знать всё и понимать, куда попадут твои деньги. Но мы не знали деталей и должны были просто объявить о своём решении. Всё происходило слишком быстро, и на нас оказывалось давление. Это нечестно, особенно по отношению к молодым игрокам, и я отказался. У меня дома ребёнок, а также определённые обязательства в Турции и Германии.