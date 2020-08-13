Задержанному футболисту БАТЭ дали семь суток

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В списке людей, получивших наказание за участие в митингах, также значится более 500 фамилий. Некоторым из задержанных дали по 25 суток административного ареста.

В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока в 5 матчах за БАТЭ забил 2 мяча. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».