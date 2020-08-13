Задержанному футболисту БАТЭ дали семь суток
Нападающий БАТЭ Антон Сарока, задержанный правоохранительными органами во время акции протеста, получил семь суток административного ареста, сообщает Tut.by.
Нападающий БАТЭ Антон Сарока, задержанный правоохранительными органами во время акции протеста, получил семь суток административного ареста, сообщает Tut.by.
В списке людей, получивших наказание за участие в митингах, также значится более 500 фамилий. Некоторым из задержанных дали по 25 суток административного ареста.
В этом сезоне белорусской Суперлиги Сарока в 5 матчах за БАТЭ забил 2 мяча. 28-летний форвард перешёл в клуб из Борисова в марте 2019 года из бельгийского «Локерена».
После выборов президента Беларуси в стране продолжаются акции протеста и столкновения жителей с силовиками. На митинге также были задержаны хоккеист молодечненского «Динамо» Илья Литвинов и боец ММА Алексей Кудин. Позже Литвинова отпустили.