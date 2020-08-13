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18:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Белоруссии отменили ближайшие матчи из-за «форс-мажорных обстоятельств»

Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны. Официальная причина — форс-мажорные обстоятельства.

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Источник: abff.by

Сообщается, что перенесены матчи «Динамо» (Минск) — «Смолевичи» и «Минск» — «Неман», а также игры Кубка страны «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтер». Также отложены матчи первой и второй лиги.

Все игры перенесены на неопределенный срок. Даты их проведения станут известны позднее.

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