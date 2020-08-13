В Белоруссии отменили ближайшие матчи из-за «форс-мажорных обстоятельств»
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны. Официальная причина —
Ассоциация «Белорусская федерация футбола» сообщила о переносе ближайших матчей чемпионата страны. Официальная причина —
Сообщается, что перенесены матчи «Динамо» (Минск) — «Смолевичи» и «Минск» — «Неман», а также игры Кубка страны «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтер». Также отложены матчи первой и второй лиги.
Все игры перенесены на неопределенный срок. Даты их проведения станут известны позднее.