В Белоруссии отменили ближайшие матчи из-за «форс-мажорных обстоятельств»

Сообщается, что перенесены матчи «Динамо» (Минск) — «Смолевичи» и «Минск» — «Неман», а также игры Кубка страны «Нафтан» — «Городея» и «Гомель — «Шахтер». Также отложены матчи первой и второй лиги.