ПФЛК объявила клубам КПЛ решение по возобновлению чемпионата

По его данным, Профессиональная футбольная лига (ПФЛК) известила клубы. что не получила разрешение от Правительства РК на проведение матчей. При этом 21 июля министр здравоохранения РК Алексей Цой заявлял, что ведомство готово рассмотреть проведение игр в одной локации.

Сегодня, 13 августа, госкомиссия по противодействию распространения коронавируса опубликовала решение по поэтапному снятию карантинных мер с 17 августа. Запрет на проведение спортивных мероприятий остается в силе.