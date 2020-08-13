В Италии сообщают, что «Ювентус» продаст Роналду или Дибалу

По информации Sportmediaset, главной темой разговора станет будущее форвардов Криштиану Роналду и Пауло Дибала. Туринцы планируют разгрузить зарплатную ведомость путем продажи одного из этих футболистов. 35-летний португалец получает 31 миллион евро в год, 26-летний аргентинец — 15 миллионов. Существует высокая вероятность, что один из игроков покинет команду.