Боранбаев рассказал о сотрудничестве «Кайрата» с «Челси» и взаимоотношениях с Абрамовичем

Обоими клубами владеют российские миллиардеры: лондонский клуб принадлежат Роману Абрамовичу, а «Краснодар» — Сергею Галицкому.
«C ними не советуюсь, но их знаю, — говорит Боранбаев. — Роман Аркадьеивич дал контакты своих руководителей. Давно с ним и Галицким не общался, только на начальном этапе с ними встречался, чтобы они помогли открыть мне двери в их клубы, а дальше мы сами.
У нас хорошие взаимоотношения с «Челси». У нас и скаутская группа туда ездила на обучение, и маркетинговый отдел, и медицинская группа. Мы постоянно с «Челси» в контакте.
А с «Краснодаром» у нас очень хорошие взаимоотношения. Мы все время играем спарринги с ними. К сожалению, этим летом ничего не получилось, но в прошлом сезоне пять возрастов нашей академии ездили туда, проводили матчи. И хочу заметить, наши ребята очень заточены на них, сейчас стали выигрывать у них (смеется), очень хорошо складывается, уверенные стали — это хорошо, — сказал Боранбаев.