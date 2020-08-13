Боранбаев рассказал о сотрудничестве «Кайрата» с «Челси» и взаимоотношениях с Абрамовичем

Обоими клубами владеют российские миллиардеры: лондонский клуб принадлежат Роману Абрамовичу, а «Краснодар» — Сергею Галицкому.

«C ними не советуюсь, но их знаю, — говорит Боранбаев. — Роман Аркадьеивич дал контакты своих руководителей. Давно с ним и Галицким не общался, только на начальном этапе с ними встречался, чтобы они помогли открыть мне двери в их клубы, а дальше мы сами.

У нас хорошие взаимоотношения с «Челси». У нас и скаутская группа туда ездила на обучение, и маркетинговый отдел, и медицинская группа. Мы постоянно с «Челси» в контакте.