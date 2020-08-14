«Арсенал» объявил о переходе Виллиана
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего «Челси» Виллиана.
Лондонский «Арсенал» на своём официальном сайте объявил о переходе бывшего нападающего «Челси» Виллиана.
32-летний бразильский футболист подписал с «канонирами» контракт, рассчитанный на три года. За новую команду Виллиан будет выступать под 12-м номером. К «Арсеналу» форвард присоединился на правах свободного агента по истечении соглашения с «Челси».
Ранее сообщалось, что Виллиан будет зарабатывать в новом клубе £ 220 тыс. в неделю.
Виллиан защищал цвета «Челси» с 2013 года, а до этого выступал за «Анжи», «Шахтёр» и «Коринтианс». В сборную Бразилии вызывается с 2011 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 36 матчах английской