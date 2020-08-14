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16:23 (мск), источник: Vesti.kz

Футболист сборной Казахстана принес «Тоболу» победу в контрольном матче

Костанайский «Тобол» победил талдыкорганский «Жетысу Б» из первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.

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Игра на базе сборной Казахстана в Талгаре завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол защитника сборной Казахстана Сергея Малого, который перешел в «Тобол» в летнее окно из «Астаны».

КПЛ приостановлена с начала июля. Рестарт сезона ожидался 18 августа, но будет перенесен на неопределенный срок из-за запрета на проведение спортивных мероприятий в стране.

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