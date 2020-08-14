Футболист сборной Казахстана принес «Тоболу» победу в контрольном матче
Костанайский «Тобол» победил талдыкорганский «Жетысу Б» из первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.
Костанайский «Тобол» победил талдыкорганский «Жетысу Б» из первой лиги в товарищеском матче, сообщает KazFootball.kz.
Игра на базе сборной Казахстана в Талгаре завершилась со счетом 1:0. Ее исход решил гол защитника сборной Казахстана Сергея Малого, который перешел в «Тобол» в летнее окно из «Астаны».
КПЛ приостановлена с начала июля. Рестарт сезона ожидался 18 августа, но будет перенесен на неопределенный срок