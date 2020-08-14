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17:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Несколько футболистов «Галатасарая» и «Трабзонспора» заразились COVID-19

В турецких «Галатасарае» и «Трабзонспоре» выявлены новые случаи заражения футболистов коронавирусом, сообщается на официальных сайтах обоих клубов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечается, после последнего раунда тестирования в «Галатасарае» выявлено два игрока, анализы которых на COVID-19 оказались положительными. В настоящее время футболисты, чьи имена не разглашаются, изолированы от партнеров по команде, симптомов заболевания у них нет.

В составе «Трабзонспора», в свою очередь, был выявлен один футболист, заразившийся коронавирусом. Как отмечается, игрок помещен на домашний карантин, и в целом состояние здоровья у него хорошее. При этом остальные игроки «Трабзонспора» начнут подготовку к новому сезону на базе команды в понедельник, 17 августа. Тогда же команда пройдет новый раунд тестирования на коронавирус.

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