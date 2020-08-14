Гендиректор БАТЭ выбросил свою милицейскую форму и призвал прекратить насилие в отношении протестующих
Генеральный директор белорусского клуба БАТЭ Михаил Залевский записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер милицейскую форму.
Генеральный директор белорусского клуба БАТЭ Михаил Залевский записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер милицейскую форму.
Залевский, являющийся бывшим офицером, так отреагировал на действия силовиков по отношению к протестующим в Белоруссии после президентских выборов.
Видео Залевский опубликовал в инстаграме. Он в стихах призвал прекратить насилие в отношении протестующих.
Ранее стало известно, что нападающий БАТЭ Антон Сарока был арестован на семь суток за участие в митинге против результатов выборов.