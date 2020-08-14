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18:22 (мск), источник: Sport24

Гендиректор БАТЭ выбросил свою милицейскую форму и призвал прекратить насилие в отношении протестующих

Генеральный директор белорусского клуба БАТЭ Михаил Залевский записал видео, где он выбрасывает в мусорный контейнер милицейскую форму.

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Залевский, являющийся бывшим офицером, так отреагировал на действия силовиков по отношению к протестующим в Белоруссии после президентских выборов.

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Видео Залевский опубликовал в инстаграме. Он в стихах призвал прекратить насилие в отношении протестующих.

Ранее стало известно, что нападающий БАТЭ Антон Сарока был арестован на семь суток за участие в митинге против результатов выборов.

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