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13:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Бэкхем захотел переманить Суареса из «Барселоны» в свой клуб

Клуб бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема «Интер Майами» рассчитывает переманить уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: AP 2020

33-летний форвард интересен не только клубу из США, но и катарскому «Аль Араби». Контракт Суареса с каталонским клубом истекает уже в 2021 году.

Сделку может приблизить желание «Барселоны» сохранить в своих рядах лидера команды Лионеля Месси. Клуб рассчитывает на распродажу футболистов, в частности, может расстаться и с Суаресом.

Суарес отличился в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы потерпели разгромное поражение со счетом 2:8 и остались без какого-либо трофея впервые с 2014 года.

В 2014 году Суарес перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 81 миллион евро. Также уругваец известен по выступлениям за голландский «Аякс».

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