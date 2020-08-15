Бэкхем захотел переманить Суареса из «Барселоны» в свой клуб
Клуб бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема «Интер Майами» рассчитывает переманить уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Об этом сообщает The Sun.
Клуб бывшего футболиста сборной Англии Дэвида Бэкхема «Интер Майами» рассчитывает переманить уругвайского нападающего «Барселоны» Луиса Суареса. Об этом сообщает The Sun.
33-летний форвард интересен не только клубу из США, но и катарскому «Аль Араби». Контракт Суареса с каталонским клубом истекает уже в 2021 году.
Сделку может приблизить желание «Барселоны» сохранить в своих рядах лидера команды Лионеля Месси. Клуб рассчитывает на распродажу футболистов, в частности, может расстаться и с Суаресом.
Суарес отличился в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии». Каталонцы потерпели разгромное поражение со счетом 2:8 и остались без
В 2014 году Суарес перешел из «Ливерпуля» в «Барселону» за 81 миллион евро. Также уругваец известен по выступлениям за голландский «Аякс».