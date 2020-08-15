Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона
Юрген Клопп из «Ливерпуля» назван лучшим тренером английской футбольной
Юрген Клопп из «Ливерпуля» назван лучшим тренером английской футбольной
Кроме Клоппа на награду претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).
Клопп стал первым немцем, ставшим обладателем данного приза.
Клопп в сезоне-2019/20 привел «Ливерпуль» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. Команда набрала 99 очков в 38 матчах.
Ранее немецкий специалист был назван Ассоциацией тренеров английских футбольных лиг (LMA) обладателем награды имени сэра Алекса Фергюсона как лучший тренер года.