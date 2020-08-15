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13:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп признан лучшим тренером АПЛ по итогам сезона

Юрген Клопп из «Ливерпуля» назван лучшим тренером английской футбольной премьер-лиги сезона-2019/20, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

Кроме Клоппа на награду претендовали Фрэнк Лэмпард («Челси»), Брендан Роджерс («Лестер») и Крис Уайлдер («Шеффилд Юнайтед»).

Клопп стал первым немцем, ставшим обладателем данного приза.

Клопп в сезоне-2019/20 привел «Ливерпуль» к первой с 1990 года победе в чемпионате Англии. Команда набрала 99 очков в 38 матчах.

Ранее немецкий специалист был назван Ассоциацией тренеров английских футбольных лиг (LMA) обладателем награды имени сэра Алекса Фергюсона как лучший тренер года.

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