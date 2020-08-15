Источник: Роналду предложил Бензема перейти в «Ювентус»

По информации источника, форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть бывшего одноклубника в туринском клубе и уже предложил ему перейти в «Ювентус». Руководство итальянского клуба также заинтересовано в приобретении Бензема.



Карим Бензема защищает цвета мадридского клуба с 2009 года. До этого французский футболист выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.